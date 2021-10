Državni sekretar dr. Raščan z evropskima komisarjema o razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Vlada RS Državni sekretar dr. Stanislav Raščan se je ločeno sestal na delovnih srečanjih z evropskim komisarjem za krizno upravljanje Janezom Lenarčičem in evropsko komisarko za mednarodna partnerstva Jutto Urpilainen. V ospredju obeh pogovorov je bilo izvajanje programa predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter aktualni izzivi, tudi v povezavi z afganistansko krizo.

