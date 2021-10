Piše: C. R. Državni sekretar dr. Stanislav Raščan je včeraj nagovoril Odbor veleposlanikov Organizacije afriških, karibskih in pacifiških držav (OACPS) in izpostavil pomen podpisa novega partnerskega sporazuma med EU in OACPS, t.i. Post-Cotonoujskega sporazuma, ki je predviden v začetku prihodnjega leta. Odboru je ob tej priložnosti prisostvoval tudi zunanji minister Angole Téte António. Državni s ...