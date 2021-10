Državni sekretar dr. Raščan ob Svetovnem dnevu hrane: Za svet brez lakote so potrebne odločne in hit Vlada RS Državni sekretar dr. Stanislav Raščan je z video nagovorom sodeloval na dogodku ob Svetovnem dnevu hrane, ki ga je v Bruslju pripravila Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO).

Sorodno







Oglasi Omenjeni Združeni narodi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Luka Dončić

Igor Zorčič

Zdravko Počivalšek