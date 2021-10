Hojs protestnike primerjal z mariborskimi proti Kanglerju, Janša spet o EU Večer Na Šentanelu nad Prevaljami so se danes srečali člani in simpatizeri SDS koroške regijske koordinacije. Vsakoletno srečanje ni javno, člane in simpatizerje so vabili z osebnimi vabili. Organiz...

Sorodno







Oglasi