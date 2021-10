Piše: P.L. “V SDS imamo geslo ‘Gradimo Slovenijo’, pa to ne pomeni le cest in železnic. Ne izključujemo nikogar, Slovencev je itak premalo, da bi se izključevali. Tudi Slovenci v tujini za nas niso emigracija, ampak del narodovega telesa,” je na današnjem regijskem srečanju članov in simpatizerjev SDS v Šentanelu pri Prevaljah dejal predsednik vlade in SDS Janez Janša. Govor si lahko ogledate spodaj.