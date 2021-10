[Video] Srečanje članov in simpatizerjev SDS Koroške regijske koordinacije v Šentanelu pri Prevaljah Nova24TV Danes poteka srečanje članov in simpatizerjev SDS Koroške regijske koordinacije v Šentanelu nad Prevaljami, ki je nagovoril predsednik SDS in slovenski premier Janez Janša, prisotni bodo tudi poslanci Državnega zbora RS iz regije, državni svetniki, ministri, župani, podžupani ter člani izvršilnega odbora SDS. Za dogodek je tako veliko zanimanje, da ljudje stojijo zunaj pred šotorom, saj ni prosto ...

