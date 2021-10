Iličić do prvega gola sezone, nato pa z evrogolom hitro še do drugega RTV Slovenija V Toskani se merita Empoli in Atalanta, pri čemer je tekmo začela trojica Slovencev: Petar Stojanović in Leo Štulac za gostitelje ter Josip Iličić pri gostih. "Jojo" je zabil v 11. in 26. minuti, Štulac pa nato v 30. minuti podal za znižanje na 1:2.

