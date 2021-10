Norrie prvi Britanec do naslova v kalifornijski puščavi RTV Slovenija Prestižni turnir serije 1000 v Indian Wellsu je prvič potekal oktobra, zmagovalca pa sta presenetljiva. Cameron Norrie je v finalu s 3:6, 6:4 in 6:1 premagal Nikoloza Basilašvilija. Pri dekletih je Paula Badosa ugnala Viktorijo Azarenko s 7:6, 2:6 in 7:6.

