Nepričakovana finalista v Indian Wellsu - Norrie in Basilašvili do uspeha kariere RTV Slovenija V najbolj nepričakovanem finalu v zgodovini turnirja v Indian Wellsu se bosta srečala Cameron Norrie in Nikoloz Basilašvili. Britanec in Gruzijec bosta prvič zaigrala v finalu turnirja serije 1000.

