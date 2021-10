Obrambni minister Tonin Fajonovo in stranke KUL pozval k prenehanju destruktivnosti: “Danes imamo na Demokracija Piše: Nina Žoher (Nova24tv) “Vlada sramoti ugled Slovenije,” je glavna mantra predsednice stranke SD Tanje Fajon. Brez te ne zmore na niti enem nastopu v javnosti, in nič drugače ni bilo v nedeljskem soočanju s prvakom stranke NSi in podpredsednikom vlade Matejem Toninom v oddaji Politično na javni RTVS. Z zanosom namreč poskuša ljudi prepričati, kako naj bi Socialni demokrati sedaj res mislili re ...

