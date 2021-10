“Vlada sramoti ugled Slovenije v tujini,” je večkrat ponovila evropska poslanka in predsednica stranke SD Tanja Fajon, ki je bila gostja v oddaji Politično na nacionalni televiziji skupaj s podpredsednikom vlade Matejem Toninom. Ker je bilo slišati veliko “modrih” in “tehtnih” trditev, se je voditelj oddaje Kdo vam laže? Boris Tomašič odločil, da se teh loti in pojasni, kaj je res in kaj ne. “Vaša ...