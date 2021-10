To bo zanimivo: Janša bo odgovarjal na poslanska vprašanja Nova24TV Uvodni dan redne oktobrske seje DZ bodo premier Janez Janša in ministri odgovarjali na vprašanja poslancev. Vprašanja predsedniku vlade so povezana s povišanjem cen energentov, reševanjem okoljskih izzivov, predsedovanjem Slovenije Svetu EU ter “vladanjem z nasiljem“. Poslanko SD Bojano Muršič zanima, kako bo vlada preprečila izjemen porast cen energentov ter katere ukrepe bo sprejela za ublažitev ...

