Piše: Nina Žoher (Nova24tv) “Vlada sramoti ugled Slovenije v tujini,” je večkrat ponovila evropska poslanka in predsednica stranke SD Tanja Fajon, ki je bila gostja v oddaji Politično na nacionalni televiziji skupaj s podpredsednikom vlade Matejem Toninom. Ker je bilo slišati veliko “modrih” in “tehtnih” trditev, se je voditelj oddaje Kdo vam laže? Boris Tomašič odločil, da se teh loti in pojasni, ...