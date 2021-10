Za več rib na krožnikih Primorske novice Ministrstvo za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano je začelo nacionalno kampanjo za promocijo lokalnega ribištva. Trajala bo do poletja 2023 in bo skušala državljane prepričati, naj užijejo več rib in školjk. Vsaj enkrat do dvakrat na teden, pravi kmetijski minister Jože Podgoršek.

Sorodno

































Oglasi Omenjeni Jože Podgoršek Najbolj brano Osebe dneva Andrej Vizjak

Janez Janša

Bojan Petan

Luka Dončić

Aleš Hojs