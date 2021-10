Minister dr. Simoniti na vladnem obisku v Obalno-kraški regiji Vlada RS Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti je skupaj z ostalimi vladnimi predstavniki tokrat na obisku v Obalno-kraški regiji. Ob tej priložnosti se bo srečal z županom občine Komen Erikom Modicem ter si ogledal grad Štanjel, orgle v koprski stolnici in kip nadangela Gabriela v Piranu. Ob obisku predstavljamo nekatere projekte in programe, ki jih v tej regiji – po površini eni manjših statističnih regij in edini z izhodom na morje – (so)financira Ministrstvo za kulturo.

