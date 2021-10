Koritnik se je pridružil dijakom pri uri računalništva, Kustečeva o številnih investicijah Primorske novice Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je v sklopu današnjega vladnega obiska obalno-kraške regije med drugim sestal z načelniki tamkajšnjih upravnih enot, predstavniki nevladnih organizacij in županom piranske občine. Dijakom koprske srednje tehniške šole pa se je dopoldne najprej pridružil pri uri računalništva. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je v okviru vladnega obiska poudarila, da gre za razvojno naravnano regijo, v kateri je razgibano vzgojno-izobraževalno delo in živahna investicijska dejavnost.

Sorodno





















Oglasi Omenjeni Boštjan Koritnik

Simona Kustec Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Andrej Vizjak

Bojan Petan

Borut Pahor

Aleš Hojs