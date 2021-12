Kamničanke zanesljivo do finalnega dvoboja proti Mariborčankam Ekipa Odbojkarice Calcita Volleyja so druge finalistke slovenskega pokala za sezono 2021/22. V polfinalnem obračunu zaključnega turnirja so v Hali Tivoli v Ljubljani premagale moštvo Krima s 3:0.



