Pričakovani finale Branika in Calcit Volleyja Dnevnik Odbojkarice Nove KBM Branika in Calcit Volleyja bodo danes ob 20.30 v dvorani Tivoli v Ljubljani po pričakovanju igrale v finalu slovenskega pokala. Mariborčanke so v polfinalu premagale Sip Šempeter s 3:0 (16, 13, 21), Kamničanke pa Krim s 3:0...

