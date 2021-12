Odbojkarice Calcita pokalne prvakinje Dnevnik Odbojkarice Calcita Kamnika so pokalne prvakinje. V finalu so s 3:1 (21, -17, 22, 20) ugnale Novo KBM Branik. V moškem finalu se bosta merila ACH Volley in Merkur Maribor. ACH Volley je po pričakovanju v polfinalu premagal Salonit Anhovo s 3:1 (16,...

