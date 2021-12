V svetih vrtcev in šol večji vpliv ustanovitelja? Primorske novice Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) pred današnjo izredno sejo DZ, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ponovno poziva poslance k zavrnitvi spreminjanja členov glede sestave svetov zavodov. Proti je tudi del pedagoške stroke, predlagatelji pa uravnoteženje sestave med drugim utemeljujejo s tem, da mora imeti ustanovitelj kot financer več vpliva.

Sorodno

Oglasi