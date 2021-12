46 glasov za zakon, ki spreminja sestavo svetov šol in vrtcev SiOL.net DZ je danes s 46 za in 42 proti sprejel predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki spreminja sestavo svetov zavodov po formuli 3+3+3. Pred tem so obravnavali še vložena dopolnila opozicije, s katerimi bi ohranili sedanjo sestavo. V razpravi se je še enkrat pokazala razdeljenost DZ.

Sorodno

















Oglasi