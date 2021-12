Državni zbor bo danes na izredni seji na zahtevo koalicije obravnaval predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki prinaša spremembe v sestavi svetov vrtcev in šol. Koalicija je zahtevo za obravnavo na izredni seji vložila po tistem, ko predsednik DZ Igor Zorčič predloga novele ni uvrstil na decembrsko sejo. Odbor DZ za izobraževanje je predlog novele zakona o o ...