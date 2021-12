Prijet pri poskusu cepljenja z osmim odmerkom! zurnal24.si Kriminalisti so zaradi manipulacije pri cepljenju proti covidu-19 kazensko ovadili pet moških iz območja Gorenjske in Ljubljane. Peterica je osumljena kaznivega dejanja overitve lažne vsebine, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.

