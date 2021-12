Še drugič v nekaj dneh, a tokrat za lovoriko SiOL.net Ljubljanski Tivoli bo ob 20.30 gostil finale odbojkarskega Pokala Slovenije za moške. Za lovoriko se bosta pomerila v tej sezoni še neporaženi ACH Volley, ki mu pripada priponka favorita, in aktualni državni prvak OK Merkur Maribor. Ekipi sta se v sklopu državnega prvenstva udarili že v soboto, ko so s 3:0 zmagali ACH-jevci.

