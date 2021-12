Nocoj premiera radijske igre Helverjeva noč režiserja Alena Jelena RTV Slovenija Helverjeva noč je psihološko pretanjena in aktualna zgodba o dogajanju med razcvetom nacizma skozi prizmo preprostega fanta in njegove skrbnice. Prisluhnite ji ob 22. 05 na Programu Ars Radia Slovenija. Igrata Darja Reichman in Blaž Setnikar.

