Harden in Antetokounmpo se bosta vrnila za božične tekme RTV Slovenija V Ligi NBA je božični spored vedno pester. V soboto bo na sporedu pet tekem. Številne ekipe bodo zaigrale oslabljene, saj so nosilci igre v t. i. covidnih protokolih. Precej igralcev bo manjkalo na obračunu med LA Lakersi in Brooklynom.

