Pripravite dežnike, pred nami so deževni prazniki SiOL.net Danes in jutri lahko pričakujemo pretežno oblačno vreme, na božič pa bomo potrebovali dežnike. Najnižje jutranje temeperature bodo od -7 do -2 stopinji Celzija, najvišje dnevne do 12 stopinj Celzija.

