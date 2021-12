Danes bo na severu in vzhodu delno jasno, drugod oblačno. Na jugozahodu bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodnik. Jutri bo oblačno, na jugu bo deževalo. NAPOVED ZA SLOVENIJO Danes bo na severu in vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Na jugozahodu bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na vzhodu do 12 °C. Jutri bo večinoma obla ...