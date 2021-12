Na božično jutro med najhladnejšim in najtoplejšim krajem kar 20 stopinj Celzija razlike 24ur.com Od megle in dežja do vetrovne in temperaturne palete. Med najhladnejšim in najtoplejšim krajem je bilo namreč po poročanju našega hišnega prognostika Roka Nosana kar 20 stopinj Celzija razlike. Čeprav se po napovedih po nižinah ne bi smeli prebuditi v zasneženo pokrajino, so nizke temperature poskrbele, da so se tudi ponekod po nižinah ljudje prebudili v bel božič.

