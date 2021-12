Sredstva za občine z romskimi naselji so nenamenska, občine o porabi odločajo same Dolenjski list DZ je včeraj s 67 glasovi za in osmimi proti sprejel novelo zakona o financiranju občin v okviru skrajšanega postopka. Nanaša se na rešitev, vključeno že v zakon o finančni razbremenitvi občin, kjer so občinam z evidentiranimi romskimi naselji kot popravek primerne porabe dodatno namenili finančna sredstva v višini 3,5 odstotka primerne porabe. preberite več » ...

