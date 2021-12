Z ZFO-1 do hitrejšega razvoja na področju informatike in bolj jasnega financiranja občin z romskimi Vlada RS Državni zbor je z veliko večino (s 67 glasovi za in 8 proti) sprejel novelo Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki ureja sofinanciranje skupnih občinskih uprav in natančneje določa sofinanciranje občin z romskimi naselji. Zakon razširja nabor nalog, ki jih opravljajo skupne občinske uprave in se sofinancirajo iz državnega proračuna z nalogo – informatika, hkrati pa tudi natančneje določa, čemu vs...

Sorodno



















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Anže Logar

Tanja Fajon

Borut Pahor