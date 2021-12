Posodobljen zemljevid ECDC: velika večina Evrope v temnordeči SiOL.net V Sloveniji smo v zadnjih 14 dneh potrdili 831 okužb s koronavirusom na sto tisoč prebivalcev. To nas uvršča na sredino držav med najslabšimi v Evropi. Za nami so Hrvaška, Danska, Madžarska, Švica, Češka, Slovaška, Belgija, Nizozemska in Irska. Najbolje v Evropi trenutno kaže Romuniji, ki je imela v zadnjih 14 dneh 51 novih primerov koronavirusa na sto tisoč prebivalcev.

