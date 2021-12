V Franciji rekordno število na novo okuženih Dnevnik V Franciji so v petek, podobno kot še v nekaterih državah, zabeležili rekordno število novih okužb s koronavirusom, in sicer 94.124. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je to prvič od izbruha epidemije marca lani, da je število okužb v enem...

