Klavžar odlično izkoristil prvo priložnost v evroligi, Šiško izgubil Dnevnik Košarkarji v evroligi so danes dokončali 17. krog. Potem ko so v sredo eno tekmo zaradi težav s koronavirusom odpovedali, so danes košarkarji madridskega Reala na tekmi imeli le devet igralcev, tako da je priložnost dobil tudi član njihove mladinske...

Sorodno

Oglasi