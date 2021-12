Od Heliosa do Reala: 'Pri 14 letih je bil bolj zrel kot marsikateri profesionalec' 24ur.com Urban Klavžar je slovensko košarkarsko javnost nase prvič opozoril, ko je v finalu državnega prvenstva do 15 let dosegel kar 38 točk. Ko je kmalu zatem na turnirju v Španiji v konkurenci dveh let starejših osvojil naziv MVP, so se zanj ogreli evropski velikani in na koncu je bitko zanj dobil madridski Real. V četrtek zvečer pa je Domžalčan pri 17 letih dočakal prvo priložnost v članski konkurenci...

