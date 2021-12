Košarkarji v evroligi so v četrtek dokončali 17. krog. Potem ko so v sredo eno tekmo zaradi težav s koronavirusom odpovedali, so imeli košarkarji Madrida tokrat na tekmi le devet igralcev, tako da je priložnost dobil tudi član njihove mladinske ekipe Urban Klavžar. Dosegel je deset točk, na koncu je Real moskovski CSKA premagal z 71:65.



Več na Ekipa24.si