Vreme: pred nami so oblačni dnevi Dnevnik Vremo bo povečini oblačno, le v zahodni Sloveniji se bo prehodno delno zjasnilo. Šibka burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija.

