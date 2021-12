Poročilo Policijske uprave Celje: petek, 24. 12. 2021 (tatvina goriva na bencinskem servisu, tatvina Celje.info Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 332 klicev občanov. 85 klicev je bilo interventnih, eden nujen. 18 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 44 s področja prometne varnosti in 15 s področja javnega reda in miru. V Žalcu je bilo vlomljeno v pomožni objekt enega izmen tamkajšnjih podjetij, odtujenega ni bilo nič, nastala pa je ško ...

