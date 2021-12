Hitri in podjetni: gazelji pospeški za uspešno leto 2022 Dnevnik V zadnjem tednu leta, ko si vsi izrekamo voščila in dobre želje za prihodnje leto, smo letošnje regijske in slovensko gazelo povprašali po načrtih za leto 2022. Katero mejo bodo premaknili, kateri projekti jim bodo dali pospešek in s katerimi izzivi...

Sorodno













Oglasi Omenjeni Evropska unija

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Igor Zorčič

Janez Janša

Marjan Šarec

Miro Cerar

Borut Pahor