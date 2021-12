Pahor: Nimam načrtov, ki so povezani s slovensko politiko RTV Slovenija Zelo pomembno je, da izidemo iz te krize z občutkom solidarnosti, da smo to krizo premagali skupaj. Bilo bi zelo tragično, če bi dejansko to krizo doživeli kot poraz naše solidarnosti, je v pogovoru za TV Slovenija dejal predsednik republike Borut Pahor.

