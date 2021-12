Ali so vam v letu 2022 ljubezenske zvezde naklonjene? SiOL.net V prvem mesecu novega leta si nikar ne obetajte preveč, saj je Venera retrogradna. Po njenem obratu 29. januarja pa se bo marsikomu nasmehnila ljubezenska sreča. Raki in device imajo dobre možnosti, da jim v letu 2022 zazvonijo poročni zvonovi, strelce, kozoroge in vodnarje pa lahko osreči ali preseneti otroški jok.

