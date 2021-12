Ob dnevu samostojnosti in enotnosti je sinoči v krškem kulturnem domu potekala osrednja posavska slovesnost. Kot je poudaril slavnostni govornik predsednik Sveta regije Posavje in župan občine Radeče Tomaž Režun, smo bili Slovenci v treh desetletjih postavljeni pred številne izzive in soočeni z mnogimi ovirami. »A zavedamo se, da smo najmočnejši skupaj in da bomo največ lahko dosegli z medsebojn ...