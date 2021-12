Pahor: pred nami je prelomno obdobje Primorske novice Predsednik republike Borut Pahor je ob dnevu samostojnosti in enotnosti v predsedniški palači nagovoril državljane in jim čestital ob prazniku. Pri tem je posebej poudaril pomen ciljev za prihodnost. Spomnil je na čas pred 31 leti in poudaril, da smo enotnost tedaj lahko dosegli zato, ker smo imeli pred seboj cilj, program, načrt naše prihodnosti.

Sorodno



















































































Oglasi