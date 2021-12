V nedeljo, 26. decembra 2021, ob praznovanju dneva samostojnosti in enotnosti, so po vsej Sloveniji potekale številne sv. maše za domovino. Sv. maše za domovino, voditelje in prebivalstvo, ki ji je sledil še kratek kulturni program, se je na Polici udeležil tudi župan dr. Peter Verlič z ženo Barbaro. “Danes je praznik svete družine, Marije, Jožefa in Jezusa, in ne samo svete družine, tudi naših dr ...