Piše: Sara Bertoncelj (Nova24tv) Državni zbor je imenoval 13 članov programskega sveta RTV Slovenija in pet novih članov nadzornega sveta. Sklepe je sprejel kljub opozorilom opozicije o njihovi nezakonitosti, zaradi česar so poslanci LMŠ-ja, SD-ja, Levice, SAB-a in NeP sejo zapustili, poročata STA in MMC. “Padla je Bastilja globoke države,” so se na novico odzvali na družabnih omrežjih. Za sklep o ...