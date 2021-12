DZ imenoval člane programskega in nadzornega sveta RTVS Primorske novice DZ je imenoval 13 članov programskega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) in pet novih članov nadzornega sveta javne radiotelevizije. DZ je sklepe sprejel kljub opozorilom dela opozicije o njihovi nezakonitosti, zaradi česar so poslanci LMŠ, SD, Levice, SAB in NeP sejo protestno zapustili.

