DZ za člana programskega sveta imenoval kandidata, ki ne plačuje RTV prispevka 24ur.com Državni zbor je na minuli seji med drugim imenoval tudi 13 članov programskega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) in pet novih članov nadzornega sveta javne radiotelevizije. Ob sprejemanju sklepov je del opozicije vztrajal, da so ti nezakoniti, saj med člani ni njihovih predstavnikov in koaliciji očitali, da gre za popolno podreditev javnega servisa. Med člani programskega sveta pa je na pred...

