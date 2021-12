Francija v luči omikrona zaostrila ukrepe, na silvestrovo brez policijske ure 24ur.com Francija je v luči širjenja nove različice omikron in porasta okužb sprejela nove ukrepe. Zapirajo se nočni klubi, maske bodo v mestnih središčih odslej obvezne tudi na prostem. Vstop v restavracije in kinematografe bo omogočen le cepljenim, negativen test ne bo več dovolj. V ZDA medtem razmišljajo o uvedbi obveznega cepljenja proti covidu-19 za potnike v notranjem letalskem prometu. Skrajšali so...

Sorodno























































Oglasi