Božični prazniki so očitno terjali svoj davek. V številnih državah namreč beležijo porast okužb z novim koronavirusom. V torek so v ZDA zaznali 441.278 novih primerov okužb, kar predstavlja največji porast dnevnih okužb od začetka pandemije, poroča Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC). Rekordno število dnevnih okužb so v torek zabeležili tudi v Franciji, Italiji in Grčiji. Po ...