Vlada je podaljšala veljavnost ukrepa nadomestila za karanteno ali višjo silo. Do delno povrnjenega izgubljenega dohodka so upravičeni tudi samozaposleni na področju kulture, ki so na dan nastopa karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otroka vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2. Vlada je veljavnost ukrepa podaljšala do 28. februarja 2022 ...